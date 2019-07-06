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إحالة أطباء النوبتجية الليلية للتحقيق لتغيبهم عن العمل بمستشفى جرجا العام بسوهاج

السبت، 06 يوليه 2019 12:47 م
إحالة أطباء النوبتجية الليلية للتحقيق لتغيبهم عن العمل بمستشفى جرجا العام بسوهاج الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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قرر الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بسوهاج إحالة 7 أطباء ومدير مستشفى جرجا العام وطاقم التمريض للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بمديرية الصحة، وذلك على هامش الجولة المفاجئة التى قام بها فى ساعة متاخرة من مساء أمس، والتى كشفت كافة أطباء النوبتجية الليلية عن العمل ووجود قصور فى العمل من طواقم التمريض، ووجود نواقص فى الأدوية والمستلزمات الهامة بالمستشفى.

وعلى جانبا أخر صدر بيان عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الصحة، أن الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة، تفقد مستشفى جرجا العام فى تمام الساعة ١٢:٣٠ بعد منتصف الليل، وأبدى عدم رضاه عن الكثير من السلبيات فى المستشفى وأبرزها عدم تواجد الكثير من الأطباء النوبتجيين وقصور شديد فى الجانب التمريضى وعدم تواجد بعض المستلزمات الهامة والضرورية على الرغم من صعوبة الوضع فى المستشفى، حيث يتم تقديم الخدمة فى مكان بديل نظرا لأعمال البناء فى المستشفى الجديد، والتى من المقرر الانتهاء من الأعمال بها فى بداية العام القادم.

وأكد البيان إن وكيل الوزارة اتخذ عدة قرارات منها توجيه الدكتور علاء غفير، مدير عام الطب العلاجى بعمل فترة معايشة لفريق متكامل من الطب العلاجى وإدارة المستشفيات للعمل على حل المعوقات والمشاكل بالمستشفى، وتكليف الدكتورة إيزيس نناش، مدير عام الصيدلة بتوفير ما يلزم المستشفى من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتمت إحالة الأطباء المتغيبين للتحقيق فى الشئون القانونية، وكذلك الطاقم التمريضى الغير ملتزم بالعملية التمريضية.


سوهاج

مديرية الصحة بسوهاج

وكيل وزارة الصحة بسوهاج

مستشفى جرجا العام

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