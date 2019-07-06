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أهالى قرية قطيفة العزيزية بالشرقية يطالبون بعمل مطب لكثرة الحوادث

السبت، 06 يوليه 2019 11:57 م
أهالى قرية قطيفة العزيزية بالشرقية يطالبون بعمل مطب لكثرة الحوادث قرية قطيفة العزيزية بالشرقية
الشرقية فتحية الديب

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طالب العشرات من أهالى قرية قطيفة العزيزية، التابعة لمركز منيا القمح بالشرقية، الدكتور ممدوح غراب، محافظة الشرقية، بمخاطبة المسئولين لإقامة مطب أمام القرية بعد كثرة الحوادث.

وقال عدد من شباب القرية، إن الطريق أمام القرية سريع، وأثناء عبور الأهالى له يسبب لهم قلق، وخاصة أنه شهد العديد من الحوادث، وفقدت القرية على فترات عدد من الأبناء بسبب حوادث الطرق وأثناء عبور الطريق أمام القرية.

ومن جانبه أفاد اللواء مصطفي سعد عبية رئيس مجلس مدينة  منيا القمح، إن إقامة مطلب أمام القرية، يخضع لسلطة النقل، وعلي الأهالي مخاطبة أحد النواب، لتقديم طلب للنقل لكي يتم عمل المطب.

 

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الشرقية

مركز منيا القمح

منيا القمح

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قرية قطيفة العزيزية

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