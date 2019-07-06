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أمريكا: لا خطر من حدوث تسونامى جراء زلزال جنوب كاليفورنيا

السبت، 06 يوليه 2019 08:50 ص
أمريكا: لا خطر من حدوث تسونامى جراء زلزال جنوب كاليفورنيا زلزال كاليفورنيا
واشنطن (أ ش أ)

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أعلنت السلطات الأمريكية ،اليوم السبت، أنه لا يوجد أى خطورة من حدوث موجات مد عاتية "تسونامى" فى المنطقة التى ضربها زلزال بلغت قوته 7.1 على مقياس ريختر جنوب ولاية كاليفورنيا .

وقالت دائرة الإطفاء فى مقاطعة سان برناردينو، إن شخصا واحدا أصيب بجروح طفيفة، وإن بيوتا عدة تضررت جراء الزلزال الذى ضرب منطقة على بعد 60 ميلا شرق بيكرز فيلد، وعلى بعد 25 ميلا شمال لوس أنجلوس.

كانت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، أعلنت صباح اليوم، أنه تم تسجيل زلزال قوى بلغت شدته 7.1 درجة فى جنوب كاليفورنيا، وذلك بعد يوم من أقوى زلزال تشهده المنطقة منذ 25 عاما .

 


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