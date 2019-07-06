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أكبر معمرة فى الولايات المتحدة تحتفل بعيد ميلادها الـ114

السبت، 06 يوليه 2019 12:08 م
أكبر معمرة فى الولايات المتحدة تحتفل بعيد ميلادها الـ114 اليليا مورفى
كتبت: إنجى مجدى

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تحتفل أليليا مورفى، أكبر سيدة تعيش داخل الولايات المتحدة وأحد أكبر ثمان أشخاص فى العالم، اليوم السبت، بعيد ميلادها الـ114.

 

وبحسب شبكة فوكس نيوز، الأمريكية، فإن مورفى ولدت فى 6 يوليو عام 1905، أى قبل 12 عاما من خوض الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى. وربت مورفى طفليها كـأم وحيدة، فى هارليم بنيويورك، إذ توفى زوجها فى سن صغير.

 

وتقول الأم المعمرة أن سر طول عمرها هو النظام الغذائى الصحى ونمط الحياة النشط. وتعلق الممرضة الخاصة بها "لقد نشأت فى الجنوب قبل ظهور الأطعمة المعالجة، لذا فإنها تناولت طعام صحى.. فمواصلة النشاط فى الشباب وتناول الغذاء الصحى ومواصلة ذلك يساعد كثيرا".

 

وتقول مورفى التى تصغر الشخص الأكبر فى العالم بعامين فقط وهو كانى تاناكا من اليابان: "ثق فى الرب وكن شخصا جيدا". وتصف ابنتها روس جرين، أمها بأنها "هبة من الله".


العمر

الحرب العالمية الاولى

اطالة امد العمر

الطعام الصحى

الولايات المتحدة

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