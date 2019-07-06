أعرف سر "اليوم المفتوح" فى خطة محافظ الأقصر لحل مشكلات المواطنين

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن جمال فلتس مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بمحافظة الأقصر عن تلقى 10306 شكوى فى اليوم المفتوح منذ شهر سبتمبر الماضى وحتى يوليو الجارى، موضحاً أن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر يولى أهتمام خاص بحل مشكلات المواطنين فوراً.

وأضاف جمال فلتس – في بيان صحفي – أن المحافظ قابل 1249 مواطن خلال فعاليات اليوم المفتوح، الذى يعقد يوم الأثنين من كل أسبوع، كما تلقت إدارة خدمة المواطنين نحو 9057 شكوى فردية على مدارعشرأشهر مضت زتم حل نسبة كبيرة منها.

وأكد عبده أبراهيم مدير بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، أن أجمالى الشكاوى التى تلقتها البوابة نحو 415 شكوى من سبتمبر المنصرم ليوليو الحالى، منها 283 شكوى فردية، و132 شكوى جماعية، وتم إنجاز 368 شكوى بمعدل 89% بمتوسط 60 يوم كحد أقصى للرد على الشكاوى وحلها.

ومن جانبها تتعاون محافظة الأقصرمع جميع المراكز والمدن والمديريات والأدارات الخدمية لحل مشكلات المواطنين، حيث حصدت الأقصر المركز الأول العام الماضى على مستوى الجمهورية فى معدل الأستجابة للشكاوى وحلها فى بوابة الشكاوى الحكومية.