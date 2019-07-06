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أسرة تتهم "كمسريين" بإلقاء شاب من القطار لعدم دفعه قيمة تذكرة فى أسوان

السبت، 06 يوليه 2019 03:27 م
أسرة تتهم "كمسريين" بإلقاء شاب من القطار لعدم دفعه قيمة تذكرة فى أسوان قطار -ارشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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حررت أسرة شاب يدعى "مصطفى ع أ"، 24 سنة، من قرية الأعقاب شمال مركز أسوان، محضرا يحمل رقم 864 مركز أسوان، تتهم فيه كمسريين بقطار، بدفع الشاب من القطار لمطالبته بسداد الغرامة المالية المقررة للركوب بدون حجز، مما تسبب فى بتر ذراعه اليسرى بعد سقوط الشاب بين أحد أرصفة المحطة والقطار.

 

وقال إسلام شقيق الشاب المصاب فى الواقعة، إنهم اتهموا فى المحضر كلا من "أ.ع"، و"م.ع"، كمسريين بالقطار الذى كان يستقله شقيقه، بالتسبب فى الواقعة بعد التعدى عليه ودفعة من القطار، مطالبين بالقصاص العادل منهما، خاصة بعد أن تسببت الواقعة فى بتر ذراعه اليسرى.

 

وكانت أجهزة الأمن بأسوان تلقت إخطارا بسقوط شاب بالقرب من قطار الضواحى القادم من إدفو إلى أسوان بالقرب من قرية الأعقاب، حيث تم نقل الشاب إلى مستشفى أسوان العام بالصداقة والتى نقلته إلى مستشفى أسوان الجامعى فى حالة سيئة.

 


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