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6 إجراءات لمواجهة سوسة النخيل الحمراء وزيادة إنتاج البلح.. تعرف عليها

الجمعة، 05 يوليه 2019 04:03 م
6 إجراءات لمواجهة سوسة النخيل الحمراء وزيادة إنتاج البلح.. تعرف عليها سوسة النخيل - أرشيفية
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع"، الإجراءات والنصائح والإرشادات الفنية التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، لمواجهة سوسة النخيل الحمراء والتى يجب إتباعها خلال يوليو الجارى.

وأكد تقرير المحاصيل البستانية، أن النصائح والتوصيات وطرق الرى و والتسميد وطرقة المكافحة للأمراض الفطرية لزيادة انتاج البلح ومواجهة السوسة الحمراء، لابد من الإنتظام فى رى النخيل المثمر وعدم التعطيش للفسائل المنزرعة حديثا ،إضافة الدفعة الثالثة من السماد الأزوتى، وإضافة الدفعة الأخيرة من السماد البوتاسى فى أخر يوليو فى المناطق الحارة المبكرة فى المحصول .

وأضاف التقرير ،أنه لابد إجراء الخف لبعض الثمار لتحسين جودتها وسرعة النضج، ويتم الخف بإزالة 10 إلى 15 % من عدد ثمار الشماريخ من وسط السباطة فى المناطق الباردة أو تقصير 10 إلى 15 % من طول الشماريخ من طرف السوباطة، المرور الدور المستمر على أشجار النخيل والفسائل لإكتشاف أى إصابة بسوسة النخيل الحمراء وسرعة علاجها بمجرد اكتشافها .

وأوضح أنه من الإجراءات، لمكافحة خنفساء نواة البلح تزال الثمار المتساقطة على الأرض والمتعلقة بين إباط الأوراق والتخلص منها خارج المزرعة للحد من الإصابة واستخدام المبيدات، لمكافحة مرض أعفان الجذور خلال يوليو يتم معاملة التربة بأحدى المبيدات الجهازية الموصى بها.

 


المحاصيل البستانية

حدائق النخيل انتاج البلح

الوسة الحمراء المحاصيل الزراعية

سوسه النخيل

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