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6 أسباب تجعل طبيبك يوصى باستخدام قسطرة البول

الجمعة، 05 يوليه 2019 12:00 ص
6 أسباب تجعل طبيبك يوصى باستخدام قسطرة البول قسطرة البول - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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القسطرة البولية هى عبارة عن أنبوب مرن يستخدم لتفريغ المثانة وجمع البول في كيس، وعادة يقوم الطبيب أو أخصائى التمريض بوضعه للمريض، وهناك حالات مرضية وأسباب تجعل طبيبك يوصى باستخدامك للقسطرة البولية، وفقاً لموقع هيئة الصحة البريطانية NHS.

ويمكن إدخال القسطرة البولية إما من خلال الأنبوب الذي ينقل البول من المثانة (قسطرة مجرى البول) أو من خلال فتحة صغيرة مصنوعة في أسفل بطنك (قسطرة فوق العانة).

تبقى القسطرة عادة في المثانة، مما يسمح للبول بالتدفق عبره إلى داخل كيس التصريف.

قسطرة البول
قسطرة البول

 

اسباب استخدام القسطرة البولية
 

عادةً ما يتم استخدام قسطرة بولية عندما يواجه الأشخاص صعوبة في التبول بشكل طبيعي، يمكن استخدامه أيضًا لتفريغ المثانة قبل الجراحة أو بعدها وللمساعدة في إجراء اختبارات معينة.

تتضمن الأسباب المحددة لاستخدام قسطرة بولية ما يلي:

1-السماح لتصريف البول إذا كان لديك عائق في الأنبوب الذى ينقل البول من المثانة (مجرى البول) بسبب تضخم البروستاتا، على سبيل المثال.

2-السماح لك بالتبول إذا كان لديك ضعف المثانة أو تلف الأعصاب الذي يؤثر على قدرتك على التبول.

3- لتفريغ المثانة أثناء الولادة.

4- لتفريغ المثانة قبل أو أثناء أو بعد بعض أنواع الجراحة.

5-لتقديم الدواء مباشرة في المثانة، مثل العلاج الكيميائي لسرطان المثانة.

6- لعلاج سلس البول عندما تكون الأنواع الأخرى من العلاج غير ناجحة.

وبناءً على نوع القسطرة التي لديك ولماذا يتم استخدامها، قد تتم إزالة القسطرة بعد بضع دقائق أو ساعات أو أيام، أو قد تكون ضرورية لفترة طويلة.


اسباب استخدام قسطرة البول

القسطرة البولية

قسطرة البول

القسطرة

مخاطر القسطرة

استخدامات القسطرة

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