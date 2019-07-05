4 توصيات مع بدء جمع أصناف العنب المبكرة خلال يوليو.. تعرف عليها

ينشر "اليوم السابع"، عدد من الإجراءات التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، من خلال برامجها الإرشادية والفنية والتوعوية، وحزمة التوصيات حول طرق التسميد والرى، لحدائق العنب خلال شهر يوليو لزيادة الإنتاج .

وقال تقرير المحاصيل البستانية، إنه لابد من بدء جمع ثمار الأصناف المبكرة مثل الفيومى، والبناتى بأراضى الوادى، وفى أواخر الشهر البدء فى جمع ثمار الأصناف متوسطة النضج، مثل الإيطالى والروزاكى، والموسكات، موضحًا أن لابد من إيقاف الرش بالمبيدات والمكافحة قبل الجمع بـ (2-3) أسابيع.

وأضاف تقرير المحاصيل الزراعية، أنه لابد من إتباع برنامج الرى السليم، ومنع الرى فى مزارع الدلتا عند بدء النضج لزيادة نسبة السكر بالحبات و ذلك حتى جمع المحصول و عند ملاحظة علامات العطش على الأشجار تعطى رية خفيفة على الحامى، مؤكدًا أن الأصناف التى تم جمع ثمارها تروى للمساعدة فى نضج الخشب.

وأوضح تقرير"البساتين"، أن إعادة وضع الخشب للأفرع الحاملة للعناقيد القريبة من سطح الأرض و ذلك فى التربية الرأسية، برنامج الرى بالتنقيط ( لتر/يوم / شجرة" عمر الأشجار بالسنة الأولى / الثانية / الثالثة / الرابعة، الإستهلاك المائى فى يوليو 8 / 18 / 28 / 32-36.