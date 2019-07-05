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2.9 مليار جنيه إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال 3 جلسات

الجمعة، 05 يوليه 2019 04:28 م
2.9 مليار جنيه إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال 3 جلسات البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 2.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 669 مليون ورقة منفذة على 58 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 8.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 854 مليون ورقة منفذة على 83 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى. 
 
أما بورصة النيل فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 1.5 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 2.6 مليون ورقة منفذة على 424 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 78.42% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 21.58%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 1.8 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 541 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 37.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 341.1 مليون جنيه، بحجم تداول 98.7 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 15.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 2.2 مليار جنيه بحجم تداول 640 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 53.1 ألف عملية.
 
يذكر أن البورصة عقدت 3 جلسات فقط خلال هذا الأسبوع، بعد تعطلها يومى الأحد والاثنين الماضيين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو وعطلة البنوك.
 

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