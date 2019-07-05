2 جنيه للسرفيس و9 جنيهات للتاكسى.. اعرف تعريفة الأجرة الجديدة بالمنيا

المنيا : فريق المحافظات

اعتمد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، الزيادة الجديدة لتعريفة الأجرة للنقل الداخلي وبين المحافظات، وكذلك بين المراكز والقرى التابعة لها، وتعريفة التاكسي داخل مدينة المنيا، وتعريفة سيارات السرفيس داخل المدينة.

ووافق المحافظ على زيادة التعريفة الداخلية للمواصلات "السرفيس" 25 قرشًا على جميع خطوط السير داخل مدينة المنيا، لترتفع من 1.75 إلى 2 جنيه، وزيادة تعريفة السرفيس من مدينة المنيا إلى المنيا الجديدة من 2.25 جنيها، إلى 2.75 جنيها للخط رقم (1) و3.25 للخط رقم (2) والتاكسي الأجرة من 8 جنيهات إلى 9 جنيهات داخل مدينة المنيا، ومن 12 جنيها إلى 14 جنيها للمنيا الجديدة.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة على جميع مواقف السيارات ومتابعة التزام السائقين بالزيادة، التي أقرتها المحافظة سواء أجرة القرى والمحافظات وتعريفة السرفيس والنقل الداخلي، سواء السرفيس أو التاكسي والنقل بين المراكز والقرى على الطرق الداخلية، وذلك منعاً للاستغلال أو المغالاة في الأجرة.

كما وجه المحافظ القيادات التنفيذية بتكثيف الرقابة على مواقف السيارات وسائقي الميكروباص وجميع وسائل النقل الجماعي بجميع مدن ومراكز المحافظة، لمواجهة استغلال السائقين لقرار زيادة أسعار الوقود في رفع تعريفة ركوب السيارات الأجرة بصورة مبالغ فيها.

وأكد المحافظ انعقاد غرفة العمليات الرئيسية، على مدار الساعة لمتابعة انضباط حركة السير داخل مواقف سيارات الأجرة بعد زيادة أسعار الوقود.

وأضاف أنه فيما يخص سيارات مشروع النقل الجماعي التابعة للمحافظة فيتم العمل بذات التعريفة للسرفيس داخل المدينة وبين مدن المحافظة /القاهرة – بين محافظتي اسيوط وبني سويف –بين مراكز المحافظة والعاصمة للسيارات الاجرة.

ووجه المحافظ ادارة المرور وباحث المرور وادارة المواقف بالتنسيق مع مشروع النقل الجماعي ومن تراه من الشركات الخاصة وجامعة المنيا للاستعانة للدفع بالعدد المناسب من المركبات في حالة وجود أي تداعيات من السائقين باي خط من الخطوط سواء الرئيسية او الفرعية .

وكلف المحافظ إدارة المواقف بالتنسيق مع مطبعة المحافظة بطباعة استيكر لوضعه على سيارات السرفيس داخل المدينة /بين العاصمة والمراكز /بين المراكز والقاهرة واسيوط وبني سويف /سيارات التاكسي على ان يحتوي الاستيكر على التعريفة المقررة بعد الزيادة ،خط السير وعدد الركاب.



تعريفة الأجرة الجديدة بالمنيا



تعريفة الأجرة الجديدة بالمنيا



تعريفة الأجرة الجديدة بالمنيا



تعريفة الأجرة الجديدة بالمنيا



تعريفة الأجرة الجديدة بالمنيا



تعريفة الأجرة الجديدة بالمنيا



تعريفة الأجرة الجديدة بالمنيا



تعريفة الأجرة الجديدة بالمنيا



تعريفة الأجرة الجديدة بالمنيا



تعريفة الأجرة الجديدة بالمنيا