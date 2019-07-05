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18يوليو..آخر موعد لتسليم وحدات دار مصر بمدينة حدائق أكتوبر

الجمعة، 05 يوليه 2019 06:00 ص
18يوليو..آخر موعد لتسليم وحدات دار مصر بمدينة حدائق أكتوبر مشروع دار مصر - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم تحديد يوم 18 يوليو الجارى، كآخر موعد لتسليم، وحدات مشروع دار مصر بمدينة حدائق أكتوبر.

وأوضح المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أن أرقام العمارات التي سيتم تسليمها،(83848586919295 – 96 – 57 – 58 – 59 - 100 ).

واشار إلى أنه تم التنسيق مع بنك التعمير والإسكان فرع الحي الثاني عشر بمدينة ( 6 أكتوبر)، لاستكمال إجراءات تسليم العمارات المذكورة للحاجزين خلال الفترة المشار إليها، مع إخطار الحاجزين بمواعيد الاستلام طبقاً للبرنامج الزمني المحدد للتسليم.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح رئيس الجهاز أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع الحي الثاني عشر (مدينة 6 أكتوبر)، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة، يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومي للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.


وزاره الاسكان

مشروع دار مصر

المدن الجديده

حدائق اكتوبر

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