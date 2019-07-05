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15ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات الإعلان الـ11 بالإسكان.. والفرز خلال أيام

الجمعة، 05 يوليه 2019 01:46 ص
15ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات الإعلان الـ11 بالإسكان.. والفرز خلال أيام مى عبد الحميد - رئيس صندوق الاسكان الاجتماعى
كتب أحمد حسن

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أعلنت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى، أنه تم غلق باب التقدم لحجز وحدات الإعلان الحادى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى، ووصل عدد المتقدمين لنحو 15 ألف مواطن.

وأوضحت مى عبد الحميد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم بدء فرز أوراق المتقدمين، واستبعاد غير المستوفين للشروط خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك تمهيدا لإعلان أسماء المقبولين والمنطبق عليهم الشروط، كبداية لإرسا لملفاتهم لشركات الاستعلام، لبدء الاستعلام الميدانى عليهم.

وأشارت  أن من أبرز ما ينص عليه الإعلان الحداى عشر هو ضرورة استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15 % من إجمالى ثمن الوحدة (تُحدد طبقاً للسن والدخل) بعد انطباق الشروط على المتقدم، وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقارى، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40 %، من صافى الدخل الشهرى (بزيادة سنوية تصل إلى 7 % لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى)، على ألا يزيد صافى الدخل السنوى من جميع مصادر الدخل عن 68400 جنيه سنوياً للأسرة (5700 شهرياً)، وعن 50400 سنوياً للأعزب (4200 شهرياً)، وتلتزم الدولة بتوفير دعم لا يُرد للمواطن يصل إلى 40 ألف جنيه، يتم احتسابه وفقاً لدخل المواطن، مع العلم أن الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى يبلغ 1300 جنيه.


وزاره الاسكان

الاعلان الحادى عشر

مشروع الاسكان الاجتماعى

محدودى الدخل

اليوم السابع بلس

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