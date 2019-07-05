وكيل تموين الأقصر يقود جولة ليلية على محطات الوقود للتأكد من عدم التلاعب

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، فى الساعات الأولى اليوم الجمعة، جولة على محطات الوقود لمتابعة العمل داخلها بصورة طبيعية، والتأكد عدم التلاعب في الأسعار لضمان مصلحة المواطنين، وذلك فى إطار تعليمات وزارة التموين، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لخدمة أهالى المحافظة بصورة طبيعية تماماً.

وقال وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تابع خلال جولاته على كافة محطات الوقود بمدينة الأقصر والمدن المجاورة والطرق السريعة بالمحافظة، توافد السائقين وأصحاب المركبات بصورة طبيعية وتوافر كميات الوقود فى كل المحطات لخدمة المواطنين، والتأكد من الأسعار بنفسه لعدم تلاعب أى موظف أو عامل بالمواطنين، وقام بالتأكد بنفسه من توافر البنزين والسولار وعدم التلاعب بالأسعار، مشدداً على أن حالة المحطات مستقرة تماماً.