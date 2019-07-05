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وفد "جامعة ووهان للتكنولوجيا" بالصين يتفقد كليات جامعة بنها ويشيد بمنشآت العبور

الجمعة، 05 يوليه 2019 02:05 م
وفد "جامعة ووهان للتكنولوجيا" بالصين يتفقد كليات جامعة بنها ويشيد بمنشآت العبور الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
القليوبية نيفين طه _إبراهيم سالم

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أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، قيام وفد جامعة ووهان للتكنولوجيا بالصين، برئاسة الدكتور وانج فاچو نائب رئيس الجامعة، بزيارة عدد من كليات الجامعة حيث تفقد المنشآت والمعامل والمدرجات وقاعات المحاضرات والاطلاع على البرامج وطبيعة الدراسة بها .

وأضاف السعيد أن الوفد زار المشروعات الإنتاجية والمزارع التعليمية والسمكية والصوب الزراعية بكلية الزراعة بمشتهر، والمعمل المركزى والمزارع والمتاحف التعليمية بكلية الطب البيطرى، كما تفقد الورش الهندسية والمعامل ومحطة إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بكلية الهندسة ببنها وأيضا تفقد الوفد الصينى كلية التجارة وقاعات الدراسة بها .

من ناحية أخرى قام الوفد الصينى يرافقهم الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب بتفقد منشات جامعة بنها الجديدة بمدينة العبور وأشاد الوفد الصينى بما شاهده على الطبيعة من منشآت العبور الجديدة والتى صممت بأحدث التصميمات الهندسية وبما يتوافق مع معايير الجودة الخاصة بالمنشآت الجامعية والعملية التعليمية.

وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قد استقبل وفد جامعة ووهان للتكنولوجيا فى مكتبه بحضور الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء كليات الهندسة بشبرا والحاسبات والمعلومات والهندسة ببنها ووكيل كلية التجارة للدراسات العليا لبحث سبل التعاون المشترك وانشاء برامج مشتركة بين الجامعتين.

وضم الوفد الصينى الدكتور شيونج شينجوا عميد كلية علوم الحاسب والتكنولوجيا بجامعة ووهان ، والدكتور ووبن عميد كلية الهندسة الميدانية ، والدكتور سون ياچونج عميد كلية الهندسة الميكانيكية والالكترونية ، والدكتور واي لونج عميد كلية الاقتصاد ، ولي لي نائب مدير العلاقات الدولية بالجامعة.

 

 


جامعه بنها

الهندسة الميكانيكية والالكترونية

الصين

كلية علوم الحاسب والتكنولوجيا

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