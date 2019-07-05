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وزير التجارة العراقى يعلن شراء قرابة أربعة ملايين طن من القمح المحلى

الجمعة، 05 يوليه 2019 06:57 ص
وزير التجارة العراقى يعلن شراء قرابة أربعة ملايين طن من القمح المحلى القمح
رويترز

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أعلن وزير التجارة العراقى محمد هاشم العانى شراء قرابة 4 ملايين طن من القمح المحلى مما يجعل البلاد بصدد تحقيق الاكتفاء الذاتى من ذلك المحصول الاستراتيجى.

وقال الوزير فى بيان نقله المتحدث الإعلامى باسم الوزارة "الكميات المسوقة من الفلاحين هذا العام هى أكثر من كل المواسم خلال العقود السابقة".

وكان العانى قد أعلن بدء الموسم التسويقى فى 15 أبريل الماضى، فيما أفادت وزارة التجارة بأن هذا الموسم يشهد حالة استثنائية باستلام الفلاحين مستحقاتهم بعد 72 ساعة من استلام المحصول.

 

 


العراق

القمح

محمد هاشم العانى

وزير التجارة العراقى

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