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الجمعة، 05 يوليه 2019 05:59 ص
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واشنطن ترحب باحتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية

الجمعة، 05 يوليه 2019 04:59 ص
واشنطن ترحب باحتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون
أ ش أ

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رحب مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون باحتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية عند سواحل جبل طارق.
وأكد بولتون ، فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الخميس ، عزم بلاده وحلفائها على اتباع السياسة الرامية إلى منع حكومتى سوريا وإيران من الاستفادة من تجارة غير مشروعة.
وكانت البحرية البريطانية قد احتجزت في وقت سابق ناقلة نفط في جبل طارق، متهمة بنقل نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا ، فيما دعت وزارة الخارجية الإيرانية الحكومة البريطانية إلى الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة في أسرع وقت، مشيرة إلى أن احتجاز البحرية البريطانية ناقلة النفط بمثابة "قرصنة بحرية".


أمريكا

ناقلة نفط إيرانية

مستشار الأمن القومى الأمريكى

جون بولتون

امريكا وإيران

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