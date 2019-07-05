نيكى يرتفع للأسبوع الخامس على التوالى وسط حذر المستثمرين

رويترز

أغلق المؤشر نيكى اليابانى مرتفعا فى ظل تعاملات متقلبة، اليوم الجمعة، فى الوقت الذى أحجم فيه المستثمرون عن تكوين مراكز قبل صدور تقرير مهم للوظائف الأمريكية، بينما سجلت أسهم شركات النفط والتعدين أداء دون السوق بعد تراجع أسعار الخام بفعل مخاوف النمو العالمى.

وارتفع المؤشر نيكى 0.2% ليغلق عند 21746.38 نقطة، بعد أن تقلب بين الارتفاع والانخفاضـ وفى الأسبوع ارتفع المؤشر القياسى 2.2% محققا مكاسب للأسبوع الخامس على التوالى بعد أن أوقدت هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين الآمال فى أن الطرفين المتحاربين قد يحرزا تقدما فى المفاوضات المستمرة منذ فترة طويلة.

ومع إغلاق الأسواق الأمريكية بسبب عطلة عامة أمس الخميس، ظلت التداولات هزيلة.

ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية المقرر صدوره فى وقت لاحق اليوم، والذى قد يحدد ما إذا كان مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) سيخفض أسعار الفائدة فى وقت لاحق من الشهر الجارى أو سيرجئ تلك الخطوة إلى اجتماعه المقبل.

وتباين أداء شركات التصدير إذ ارتفع سهم أدفانتست كورب 1.8% وتراجعت أسهم باناسونيك 0.5% وصعدت أسهم تويوتا موتور 0.3%، وهبطت أسهم شركات التعدين والنفط بعد تراجع أسعار الخام بفعل مخاوف بشأن آفاق النمو الاقتصادى العالمى.

ونزل سهم إنبكس كورب 1.4 % وانخفض سهم إدميتسو كوسان 0.3 %، وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 % ليغلق عند 1592.58 نقطة.