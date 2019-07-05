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ننشر فيديو للحظة انفجار بسيارة فى ولاية هطاى جنوبى تركيا

الجمعة، 05 يوليه 2019 01:44 م
ننشر فيديو للحظة انفجار بسيارة فى ولاية هطاى جنوبى تركيا تفجير فى تركيا

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نشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو للحظة انفجار بسيارة فى بلدة ريحانلى بولاية هطاى جنوبى تركيا.

وأكدت وسائل إعلام تركية مقتل شخصين وإصابة آخران بجروح جراء انفجار بسيارة فى بلدة ريحانلى بولاية هطاى جنوبى تركيا.

وقالت مصادر أمنية تركية، الجمعة، إن الحادث وقع في شارع محمد عاكف أرصوي، على بعد نحو 750 مترا عن مبنى القائمقامية.

ولفت إلى توجه العديد من سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الانفجار.

وأوضح أن المعلومات الأولية تفيد بمقتل شخصين كانا على متنها.

 

 

 


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