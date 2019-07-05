ننشر تعريفة الأجرة الجديدة للمواصلات بمحافظة أسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

ينشر "اليوم السابع" التعريفة الجديدة للمواصلات بمحافظة أسوان بعد اعتمادها من أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم الجمعة.

وكان محافظ أسوان قرر أن تكون التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس بزيادة لا تتعدى نسبة الـ15%، وذلك بعد استعراض خطوط السير لسيارات السيرفيس والتاكسى سواء الداخلية أو الخارجى، مضيفا أنه تم وضع توجيهات عامة بضرورة مراعاة كل خط سير على حدة طبقاً للمسافات بين المواقف، بجانب التنسيق مع المحافظات المجاورة لتحديد تعريفة الخطوط الخارجية بين المحافظة وباقى المحافظات الأخرى بسعر موحد.