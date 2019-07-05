ننشر التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية بأسيوط ..تعرف عليها

أسيوط ضحا صالح

أقر اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، اليوم التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية لسيارات النقل والسيرفيس والتاكسى داخل المحافظة وبين مراكزها وذلك عقب القرارات الاقتصادية الخاصة بزيادة أسعار المواد البترولية ضمن الشريحة الأخيرة لزيادة المحروقات.

وقال محافظ أسيوط فى بيان اليوم - إن القرارات الصادرة نصت على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة وفضلًا عن تكليف مديرا المرور ومباحث المرور اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين تبدأ بغرامة مالية وسحب رخصة السائق لمدة لا تقل عن 15 يوما فى المرة الأولى وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة إلى سحب الرخصة لمدة 30 يومًا واذا تكررت المخالفة يتم السحب لمدة 3 شهور واحتجاز السيارة إداريا بمعرفة إدارة المرور مع تسليم خط سير السيارة لإدارة المواقف فى جميع الحالات بعدها فى حالة عدم الالتزام يتم النظر فى إلغاء خط السير بمعرفة الإدارة العامة للمواقف.

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم التنسيق مع حكمدار أمن أسيوط ومديرى إدارة المرور ومباحث المرور والمواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة والتاكسى الأمامى والخلفى بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى وعقوبات المخالفين ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة.

واضاف المحافظ انه تم تخصيص بعض أرقام التليفونات لاستقبال شكاوى المواطنين من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالاضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء 16528 أو من خلال الرقم الأرضى 2325369 / 088 على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين أو من خلال إرسال الشكوى على صفحة المحافظة "البوابة الالكترونية لمحافظة أسيوط - أسيوط بوابة إلى التغيير" و "الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط" على مواقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك وتويتر وانستاجرام لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها بالإضافة إلى متابعة محطات تمويل السيارات ومستودعات البوتاجاز وتكثيف الرقابة عليها ومراقبة الأسواق للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها فى السوق السوداء.

ونصت القرارات الصادرة على تعديل الأجرة المقررة لسيارات التاكسى لتصبح 8 جنيهات والسيرفيس 2 جنيه داخل المدينة و 4 جنيهات لمدينة أسيوط الجديدة بالإضافة إلى زيادة الأجرة بين مدينة أسيوط ومراكزها لتصبح 10.5 جنيهات لمدينة ديروط، و 8.5 جنيها لمدينة القوصية و 4.75 جنيها لمدينة منفلوط، و 4.25 جنيها لمدينة أبوتيج و 6 جنيهات لمدينة صدفا و7.5 جنيها لمدينة الغنايم و 4.75 جنيهات لمدينة ساحل سليم و 6.5 جنيهات لمدينة البدارى و 3.5 جنيه لمدينة أبنوب و2.5 جنيها لمركز الفتح.

أما تعريفة الأجرة المقررة بين محافظة أسيوط والمحافظات الأخرى فأصبحت 105 جنيها لمحافظة القاهرة و92 جنيها للغردقة و 52 جنيها لمحافظة قنا و 46 جنيها لنجع حمادى و 41 جنيها للوادى الجديد و 23 جنيها لسوهاج و24 جنيها للمنيا وملوى 17.5 جنيها.