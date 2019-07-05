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نقل طائرة تسببت فى إغلاق المهبط الرئيسى بمطار مومباى الدولى

الجمعة، 05 يوليه 2019 10:23 ص
نقل طائرة تسببت فى إغلاق المهبط الرئيسى بمطار مومباى الدولى مطار مومباى - صورة أرشيفية
مومباى (رويترز)

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قالت متحدثة باسم مطار مومباى الدولى، اليوم الجمعة، إنه تم إبعاد طائرة تابعة لشركة سبايس جيت للطيران، بعدما سدت مهبط الطائرات الرئيسى فى المطار هذا الأسبوع لكن لم يتضح موعد استئناف العمليات بالمهبط.

وألغيت مئات الرحلات أو غيرت مسارها بعدما انحرفت الطائرة وهى من طراز بوينج 737-800 عن المهبط يوم الاثنين بعد الهبوط وعلقت فى الوحل مما عرقل حركة الطيران فى ثانى أكبر مطارات الهند.

وقالت المتحدثة: "يستخدم المطار مهبطه الثانوى حتى يجهز المهبط الرئيسى لحركة الطائرات. سوف يستغرق ذلك بعض الوقت".

وتسبب انهيار جدران فى مومباى والبلدات القريبة، نتيجة أسوأ موجة أمطار موسمية خلال يوم واحد منذ 14 عاما، فى مقتل 30 شخصا يوم الثلاثاء واضطراب حركة القطارات والنقل الجوى مما دفع المسؤولين إلى إغلاق مدارس ومكاتب.

وتسعى مومباى إلى أن تصبح مركزا ماليا عالميا لكن أنحاء كبيرة من المدينة تكافح للتعامل مع الأمطار الموسمية السنوية.

 

 


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