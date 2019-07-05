نظرة الحب الأولى فى "دار مسنين".. أمريكيان يتزوجان بعد تجاوزهما 100 سنة

كتبت ريم عبد الحميد

على الرغم من أن عمرهما قد تجاوز المائة، إلا أن ذلك لم يمنعهما من اتخاذ قرار الزواج.. فقد ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن جون كوك، من ولاية أوهايو، قد تزوج يوم الأربعاء الماضى من فيليس التى تكبره باكثر من عامين بعد أن وقعا فى الحب فى دار لمساعدة المسنين التى كان كلاهما يعيش فيها.

والتقى جون وفيليس فى دار كينجستون فى منطقة سيلفانيا، وتواعدا لقرابة عام حتى استطاعا أن يحصلا على ترخيص زواجهما فى وقت سابق يوم الأربعاء.

وقال جون لشبكة "سي إن إن" اليوم الجمعة، إن الزواج لم يكن ضمن مخططاتهما، لكن بعد أن وصلا إلى المحكمة، أخبروهم أن بإمكانهما الزواج الآن، فقلنا دون تفكير مسبق: نعم جيد، نريد أن نفعل ذلك الآن، دعونا ننهى الأمر.

ويعد جون من المحاربين القدامى حيث سبق وشارك فى الحرب العالمية الثانية، وكان قد أتم مائة عام مؤخرا، بينما تقترب فيليس من إتمام العام الثالث بعد المائة فى أغسطس المقبل، وكانت والدتها قد عاشت حتى عمر 106 عام.

وقد ترمل كلا من جون وفيليس مرتين من قبل، وقالت فيليس وهى مسيحية متدينة من ويست فرجينيا إن الزواج هو الخطوة الطبيعية فى علاقتهما.

واعترفت أنها وقعا فى حب بعضهما البعض. وقالت أعرف أن البعض يعتقد أن هذا أمر بعيد المنال لمن هم فى مثل عمرنا، لكننا وقعنا فى حب بعضنا البعض.

وأكد الزوجان أن سر أى علاقة جيدة هو احترام المساحة الخاصة لكلا منهما. وقالا إن كلا منهما يحتفظ بشقته، هو يسكن بالأعلى وهى أسفل منه، لكنهما يقضيان وقتهما معا فى المنشأة ويتشاركان الوجبات ويجلسان فى الخارج فى الشمس.