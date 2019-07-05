منظمة إغاثية فرنسية تعلق عملها فى محافظة إب وسط اليمن

أ ش أ

أعلنت وكالة التعاون التقنى والتنمية الفرنسية المعروفة بـ"أكتد"، اليوم الجمعة ، تعليق عملها بمحافظة إب وسط اليمن، بعد منعها من ممارسة أعمالها من قبل السلطات المحلية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وقالت مصادر إعلامية يمنية - حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية - إن منظمة "أكتد" أوقفت أنشطتها وأعمالها الإغاثية والإنسانية بمحافظة إب للشهر الثالث على التوالى ، نتيجة قرار غير معلن من الميليشيات الحوثية بمنعها من مزاولة أنشطتها فى المحافظة، وصنعاء ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين.



وبحسب المصادر، فإن عددا من المشاريع التى كانت قيد التنفيذ توقفت، ومن بينها مشروع "النقد مقابل العمل" ببناء الفصول الدراسية وترميم عدد من المدارس ورصف الطرق وحماية مصادر المياه وتزويد مشاريع مياه بالاحتياجات من مولدات كهربائية ومشتقات نفطية ومشاريع أخرى متعددة بمختلف مديريات محافظة إب.



وكان برنامج الأغذية العالمى أعلن فى يونيو الماضى تعليقا جزئيا لتوزيع المساعدات فى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، واتهم الحوثيين باستغلال المساعدات للتربح وتحويلها بعيدا عن المستحقين.



وتتعرض المنظمات الأممية والدولية العاملة فى اليمن لحملات تحريض وتهديدات من قبل الحوثيين، وسط تقارير محلية ودولية تؤكد نهب الميليشيا للعملية الإغاثية وإعاقة عمل المنظمات.



يشار إلى أن منظمة "أكتد" منظمة فرنسية، تأسست عام 1993، وتنشط منذ سنوات فى عدد من المحافظات اليمنية لا سيما محافظة إب.