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مقتل شخصين فى انفجار سيارة ببلدة ريحانلى جنوبى تركيا

الجمعة، 05 يوليه 2019 12:46 م
مقتل شخصين فى انفجار سيارة ببلدة ريحانلى جنوبى تركيا انفجار سيارة - أرشيفية
كتب: أحمد جمعة - محمد تهامى زكى

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أفادت سكاى نيوز العربية، نقلا عن وسائل إعلام تركية، سقوط قتلى وجرحى فى انفجار سيارة ببلدة ريحانلى بولاية هطاى جنوبى تركيا.

فيما أكدت وسائل إعلام تركية مقتل شخصين وإصابة آخران بجروح جراء انفجار بسيارة فى بلدة ريحانلى بولاية هطاى جنوبى تركيا.
 
وقالت مصادر أمنية تركية، الجمعة، إن الحادث وقع في شارع محمد عاكف أرصوي، على بعد نحو 750 مترا عن مبنى القائمقامية.
 
ولفتت إلى توجه العديد من سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الانفجار، وأن المعلومات الأولية تفيد بمقتل شخصين كانا على متنها.

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