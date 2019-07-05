مطالبات للأمم المتحدة بالتحقيق فى مقتل الآلاف فى الحرب على المخدرات بالفلبين

رويترز

قال نشطاء إن أكثر من 24 دولة طالبت الأمم المتحدة بفتح تحقيق فى الآلاف من حالات القتل فى الحرب التى يشنها الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى على المخدرات، وأضافوا أن أيسلندا قدمت مشروع القرار بدعم دول أوروبية فى الأغلب، ويحث المشروع الحكومات على منع الإعدام خارج نطاق القضاء ويمثل المرة الأولى التى يُوجه فيها طلب لمجلس حقوق الإنسان بالتصدى لتلك القضية.

وتصر حكومة دوتيرتى على أن الأكثر من خمسة آلاف شخص الذين يُشتبه بأنهم تجار مخدرات وقتلتهم الشرطة فى عمليات مكافحة المواد المخدرة أبدوا جميعا مقاومة.

لكن نشطاء يقولون إن ما لا يقل عن 27 ألف شخص قتلوا منذ انتخاب دوتيرتى فى 2016 بدعوى القضاء على الجريمة، وإن طفلا عمره ثلاث سنوات قتل برصاص الشرطة خلال مداهمة فى مطلع الأسبوع من بين أحدث الضحايا.

وقال إليسير "بوديت" كارلوس من جماعة آى ديفند ومقرها مانيلا لرويترز "فى سياق صراع غير مسلح.. هذه هى أسوأ حالة للقتل خارج نطاق القضاء فى العالم".