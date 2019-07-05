سوبر كورة
Ads
الجمعة، 05 يوليه 2019 01:55 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مصر تصدر 662 ألف طن بطاطس بقيمة 247 مليون دولار

الجمعة، 05 يوليه 2019 01:00 ص
مصر تصدر 662 ألف طن بطاطس بقيمة 247 مليون دولار بطاطس أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صدرت مصر 662 ألف طن بطاطس طازجة، للعديد من الدول، وذلك بقيمة 247 مليون دولار، خلال الفترة من سبتمبر 2018، حتى نهاية مايو 2019.

وقال مصدر بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن صادرات البطاطس، تمثل نحو17% من الكميات المصدرة، ونحو 13%؜ من قيمة الصادرات خلال نفس الفترة، أضاف المصدر لـ" اليوم السابع"، أن ابرز الدول التى تستورد بطاطس من مصر، هى روسيا وألمانيا وهولندا وفرنسا بجانب الدول العربية وعدد من الدول الآسيوية .

ويعد البطاطس من أهم المحاصيل المصرية التنافسية فى الخارج، وتأتى صادراته فى الرتبة الثانية مباشرة، بعد الموالح من حيث الكميات والقيمة .


صادرات البطاطس

الحاصلات الزراعية

المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية

بطاطس

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا غداً

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا غداً

بعد "قول آلووو".. تامر حسنى "ملحنا" فى فيلم أحمد حلمى الجديد "خيال مآتة"

بعد "قول آلووو".. تامر حسنى "ملحنا" فى فيلم أحمد حلمى الجديد "خيال مآتة"

فيديو.. طفلة تصنع وتبيع الدمى لتأمين علاج زميلها من السرطان

فيديو.. طفلة تصنع وتبيع الدمى لتأمين علاج زميلها من السرطان

15ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات الإعلان الـ11 بالإسكان.. والفرز خلال أيام

15ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات الإعلان الـ11 بالإسكان.. والفرز خلال أيام

مصر تصدر 662 ألف طن بطاطس بقيمة 247 مليون دولار

مصر تصدر 662 ألف طن بطاطس بقيمة 247 مليون دولار

متعب لـ "تايم سبورت": لاعبى المنتخب "متضايقين" من المنتقدين لأدائهم

متعب لـ "تايم سبورت": لاعبى المنتخب "متضايقين" من المنتقدين لأدائهم

متحدث "تحيا مصر" يكشف تفاصيل مبادرة "نور حياة".. ويؤكد:نستهدف مليونى مواطن

متحدث "تحيا مصر" يكشف تفاصيل مبادرة "نور حياة".. ويؤكد:نستهدف مليونى مواطن

فتح المتاحف للأفارقة بنفس أسعارها بمناسبة كأس الأمم

فتح المتاحف للأفارقة بنفس أسعارها بمناسبة كأس الأمم

سيدة تلجأ للمحكمة للحصول من زوجها على 25 ألف جنيه شهريا لشراء لعب أطفال

سيدة تلجأ للمحكمة للحصول من زوجها على 25 ألف جنيه شهريا لشراء لعب أطفال

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

قطار الإصلاح يصل محطته الأخيرة.. ترشيد دعم المنتجات البترولية لوصول الدعم لمستحقيه.. الحكومة تركز على السلع التموينية ومنظومة التأمين الصحى.. ووفورات مالية توجه لمحدودي الدخل من خلال برامج اجتماعية وتعليمية

قطار الإصلاح يصل محطته الأخيرة.. ترشيد دعم المنتجات البترولية لوصول الدعم لمستحقيه.. الحكومة تركز على السلع التموينية ومنظومة التأمين الصحى.. ووفورات مالية توجه لمحدودي الدخل من خلال برامج اجتماعية وتعليمية

فرنسا تعيد 500 قطعة أثرية مسروقة إلى باكستان عمرها 4 آلاف عام

فرنسا تعيد 500 قطعة أثرية مسروقة إلى باكستان عمرها 4 آلاف عام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة