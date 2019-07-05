مصر تصدر 662 ألف طن بطاطس بقيمة 247 مليون دولار

كتب عبد الحليم سالم

صدرت مصر 662 ألف طن بطاطس طازجة، للعديد من الدول، وذلك بقيمة 247 مليون دولار، خلال الفترة من سبتمبر 2018، حتى نهاية مايو 2019.

وقال مصدر بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن صادرات البطاطس، تمثل نحو17% من الكميات المصدرة، ونحو 13%؜ من قيمة الصادرات خلال نفس الفترة، أضاف المصدر لـ" اليوم السابع"، أن ابرز الدول التى تستورد بطاطس من مصر، هى روسيا وألمانيا وهولندا وفرنسا بجانب الدول العربية وعدد من الدول الآسيوية .

ويعد البطاطس من أهم المحاصيل المصرية التنافسية فى الخارج، وتأتى صادراته فى الرتبة الثانية مباشرة، بعد الموالح من حيث الكميات والقيمة .