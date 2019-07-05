مصرع 3 أشخاص فى حادث مرورى بطريق الفيوم الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد

لقى 3 أشخاص مصرعهم فى حادث مرورى بطريق الفيوم الصحراوى بمحيط مدينة حدائق الأهرام، وتم نقلهم الى المستشفى.

وروى مصدر أمنى، تفاصيل الحادث أن شاب أثناء عبوره لطريق الفيوم صدمته دراجة بخارية يستقلها شخصان، مما أدى الى مصرعه وسقط الشخصان على الأرض، واصطدمت بهم سيارة لم يستطيع سائقها تفاديهم، ولقو مصرعهم وتم نقلهم للمستشفى

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى بطريق الفيوم الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.