مصرع قطب الفحم كريستوفر كلاين و6 آخرين فى تحطم هليكوبتر بجزر الباهاما

(رويترز)

ذكرت صحيفة رجيستر هيرالد ومقرها وست فرجينيا نقلا عن أصدقاء للملياردير كريستوفر كلاين، 61 عاما، أن قطب صناعة الفحم العصامى كان من ضمن سبعة أشخاص لاقوا حتفهم فى تحطم طائرة هليكوبتر فى جزر الباهاما.

وأكد جيم جاستس حاكم وست فرجينيا على تويتر نبأ وفاة كلاين لكنه لم يذكر أى تفاصيل عن كيفية وقوع الحادث، وتوفى كلاين قبل يوم من ذكرى مولده الثانية والستين.

وقال جاستس: "اليوم فقدنا أحد نجوم وست فرجينيا البارزين وفقدت أنا صديقا مقربا، ترجع علاقات أسرتينا إلى بداية إمبراطورية كلاين -بيونير فويل، أسس كريس كلاين إمبراطورية وكان موجودا دوما فى كل مناسبة للعطاء، كان رجلا رائعا ومحبا ومعطاء".

وقالت الصحيفة نقلا عن أصدقاء لكلاين لم تذكر أسماءهم إن من بين القتلى واحدة من بنات كلاين.

وذكرت وكالة بى.إن.أو نيوز للأنباء، نقلا عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم فى الولايات المتحدة والباهاما، أن الهليكوبتر سقطت فى المحيط الأطلسى بعد فترة وجيزة من إقلاعها فى وقت مبكر أمس الخميس بالقرب من جزيرة ووكرز كاى فى أقصى شمال الباهاما.

وقالت صحيفة بالم بيتش بوست نقلا عن دلفين ميجر كبير المحققين فى إدارة تحقيقات حوادث الطيران بجزر الباهاما إن الهليكوبتر كانت متجهة إلى فورت لودرديل فى فلوريدا مضيفة أن كلاين يعيش فى سمينول لاندينج فى فلوريدا.

وكلاين فى المرتبة 1281 فى قائمة فوربس للأثرياء وتقدر ثروته بنحو 1.8 مليار دولار ووصفته المجلة بأنه رجل عصامى.