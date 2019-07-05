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مصرع شخص بعد سقوطه من على "سقالة" بالطابق الرابع أثناء تركيب أسانسير ببنها

الجمعة، 05 يوليه 2019 01:02 ص
مصرع شخص بعد سقوطه من على "سقالة" بالطابق الرابع أثناء تركيب أسانسير ببنها أسانسير - أرشيفية
القليوبية – نيفين طه

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لقى شخص مصرعه إثر سقوطه من أعلى سقالة بالطابق الرابع أثناء إنشاء أسانسير ببرج سكنى بمدينة بنها، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بالدفن .تلقى النقيب شريف عبد الواحد، ضابط بقسم أول شرطة بنها، إخطارا بوفاة شخص عمره 30 سنة، تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية.

 

تبين من تحريات العميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية، أن المتوفى لقى مصرعه إثر سقوطه من أعلى سقالة من الطابق الرابع أثناء إنشاء أسانسير ببرج بناحية الكورنيش القديم بجوار مجلس مدينة بنها وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتى صرحت بدفن الجثة.


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