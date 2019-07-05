مصرع شخصين فى حادث تصادم تروسيكل بعامود بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقي شخصين مصرعهما في حادث تصادم تروسيكل بعامود إنارة بطريق كفر محفوظ لمركز طامية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقي إخطارًا من مركز شرطة طامية بوقوع حادث تصادم ومتوفيان بطريق كفر محفوظ / طامية ( طريق فردي ذو اتجاهين ) دائرة المركز .

بالانتقال والفحص والمعاينة تبين اصطدام التروسيكل قيادة محمود . ط 20 سنة ومقيم معصرة صاوي - دائرة المركز "متوفي" علي اثر اصابته بنزيف بالمخ والصدر وبرفقته عرفة .ح 21 سنة ومقيم بذات الناحية متوفي علي اثر اصابته بنزيف بالمخ وكسور متفرقة بالجسم بعامود انارة علي جانب الطريق بسبب السرعة الزائدة مما ادي لانقلاب التروسيكل وتهشمه بالكامل دون حدوث ثمة تلفيات بعامود الانارة.



تم نقل جثة المتوفيان إلي مشرحة مستشفي الفيوم العام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10677 / 2019 جنح مركز شرطة طامية وجاري العرض علي النيابة العامة.

