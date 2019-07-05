مصرع شاب وإصابة 5 فى إنقلاب سيارة خلال زفة عروسين بمدينة إسنا

البداية كانت أثناء زفة عروسين بمدينة إسنا وكانوا في طريقهم إلى قرية الكيمان، وإنقلبت سيارة كبود بيضاء اللون فى ترعة أصفون على كوبرى الجحاوية بين كوبرى أصفون وكوبرى طفنيس، وأسفر الحادث عن مصرع "إسلام.م.ع" 20 سنة، وتم وضعه فى المشرحة لحين تصريح الدفن من النيابة العامة، وأصيب كل من "حسام.ع.أ" 13 سنة طالب، و"محمد.م.أ" 14 سنة طالب، و"أحمد.م.أ" 11 سنة طالب، و"خالد.ح.م" 15 سنة طالب، و"يحيى.ز.ا" 17 سنة طالب، وتم نقلهم لمستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج اللازم.

وإنتقل لموقع الحادث رجال الشرطة والإنقاذ النهرى، و4 سيارات إسعاف نقلت المصابين، وتم إنتشال السيارة من المياة بعد نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.