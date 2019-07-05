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مصرع شاب وإصابة 5 فى إنقلاب سيارة خلال زفة عروسين بمدينة إسنا

الجمعة، 05 يوليه 2019 02:11 ص
مصرع شاب وإصابة 5 فى إنقلاب سيارة خلال زفة عروسين بمدينة إسنا انقلاب سيارة بترعة أصفون
الأقصر – أحمد مرعى

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لقى شاب مصرعه وأصيب 5 آخرين فى انقلاب سيارة خلال زفة عروسين فى ترعة أصفون بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأقصر الدولى فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت أثناء زفة عروسين بمدينة إسنا وكانوا في طريقهم إلى قرية الكيمان، وإنقلبت سيارة كبود بيضاء اللون فى ترعة أصفون على كوبرى الجحاوية بين كوبرى أصفون وكوبرى طفنيس، وأسفر الحادث عن مصرع "إسلام.م.ع" 20 سنة، وتم وضعه فى المشرحة لحين تصريح الدفن من النيابة العامة، وأصيب كل من "حسام.ع.أ" 13 سنة طالب، و"محمد.م.أ" 14 سنة طالب، و"أحمد.م.أ" 11 سنة طالب، و"خالد.ح.م" 15 سنة طالب، و"يحيى.ز.ا" 17 سنة طالب، وتم نقلهم لمستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج اللازم.

وإنتقل لموقع الحادث رجال الشرطة والإنقاذ النهرى، و4 سيارات إسعاف نقلت المصابين، وتم إنتشال السيارة من المياة بعد نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 

 

 


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انقلاب سيارة بترعة اصفون

مدينة اسنا

مستشفي الاقصر الدولي

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