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مش معناه إجهاض بس.. اعرفى أسباب نزيف الحمل

الجمعة، 05 يوليه 2019 06:00 ص
مش معناه إجهاض بس.. اعرفى أسباب نزيف الحمل نزيف الحمل - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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النزيف أثناء الحمل من الأشياء الشائعة التى تصيب الكثير من النساء، ويمكن أن يكون علامة خطيرة على الإجهاض أو غيرها من الأشياء التى تهدد الجنين، فى السطور التالية نتعرف على أبرز أسباب نزيف الحمل، وفقًا لما ذكره موقع Health direct .

اسباب نزيف الحمل
 نزيف الحمل

أسباب نزيف الحمل

في بداية الحمل، قد تصاب ببعض النزيف الخفيف، عندما يزرع الجنين نفسه في جدار الرحم، ويُعرف هذا باسم "نزيف زرع الجنين" وغالبًا ما يحدث في وقت قريب من موعد دورتك الشهرية الأولى بعد الحمل.

خلال الأسابيع الـ 12 الأولى من الحمل، يمكن أن يكون النزيف المهبلي علامة على الإجهاض أو الحمل خارج الرحم (عندما يزرع الجنين خارج الرحم، غالبًا في قناة فالوب)، ومع ذلك فإن العديد من النساء اللائي نزفن في هذه المرحلة من الحمل يواصلن حملهن بشكل طبيعي وناجح.

نزيف الحمل
الحمل

في المراحل اللاحقة من الحمل، يمكن أن يكون للنزيف المهبلي أسباب عديدة مختلفة ومنها ما يلى:

-تغييرات في عنق الرحم

غالبًا ما تتغير الخلايا الموجودة في عنق الرحم أثناء الحمل وتجعلها أكثر عرضة للنزف، خاصة بعد ممارسة الجنس، وهذه التغييرات غير ضارة، كما أن الالتهابات المهبلية يمكن أن تسبب أيضًا كمية صغيرة من النزيف المهبلي.

-استعداد الرحم للمخاض

أكثر أنواع النزيف شيوعًا في أواخر الحمل هي كمية الدم الصغيرة التي تمتزج بالمخاط، وهذه علامة على أن عنق الرحم يتغير ويصبح جاهزًا لبدء المرحلة الأولى من المخاض، قد يحدث بضعة أيام قبل بدء الانقباضات أو أثناء المخاض نفسه.

-انقطاع المشيمة

هذه حالة خطيرة تبدأ فيها المشيمة بالخروج من داخل جدار الرحم، عادةً ما يسبب انفكاك المشيمة ألمًا في المعدة، حتى لو لم يكن هناك نزيف، إذا حدث ذلك بالقرب من تاريخ ولادة الطفل، فقد يتم ولادته مبكرًا.

انخفاض المشيمة

يحدث انخفاض المشيمة عندما تعلق في الجزء السفلي من الرحم أو بالقرب من عنق الرحم، فإذا كانت المشيمة بالقرب من عنق الرحم أو تغطيتها، فلن يتمكن الطفل من تخطيها ليولد عن طريق المهبل، وسيوصى بعملية قيصرية.


اسباب نزيف الحمل

نزيف الحمل

النزيف اثناء الولادة

نزيف الحمل والولادة

مخاطر النزيف فى الحمل

اسباب الاجهاض

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