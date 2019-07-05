سوبر كورة
Ads
الجمعة، 05 يوليه 2019 12:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

مستشارة النمسا تشارك فى قمة دول غرب البلقان ببولندا

الجمعة، 05 يوليه 2019 10:50 ص
مستشارة النمسا تشارك فى قمة دول غرب البلقان ببولندا مستشارة النمسا
فيينا (أ ش ا)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شاركت المستشارة الفيدرالية النمساوية بيرجيته بيرلاين، اليوم الجمعة، فى مؤتمر قمة دول غرب البلقان الذى يعقد فى مدينة بوزان البولندية.

وقالت مصادر سياسية فى فيينا، إن بيرلاين سوف تلقى خطابا فى وقت لاحق عن العلاقات التاريخية بين النمسا وبين دول غرب البلقان.

وتُعقد القمة جزءا من عملية برلين التى تُعتبر النمسا عضوًا مؤسسًا فيها، وبدأت هذه العملية من قبل المستشارة الالمانية انجيلا ميركل فى عام 2014 من أجل إرسال إشارة إيجابية إلى دول غرب البلقان فيما يتعلق باحتمال الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.

 


النمسا

البلقان‎

قمة غرب البلقان

مستشارة النمسا

فيينا

بوزان

بولندا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

فيديو معلوماتى.. إزاى تحافظى على صحة طفلك وتحميه من الأمراض؟

فيديو معلوماتى.. إزاى تحافظى على صحة طفلك وتحميه من الأمراض؟

شاهد.. أجمل أهداف "روبن" بعد إعلان اعتزاله كرة القدم

شاهد.. أجمل أهداف "روبن" بعد إعلان اعتزاله كرة القدم

سوبر كورة.. كل ما فاتك من كوبا أمريكا 2019 × 9 أرقام.. فيديوجراف

سوبر كورة.. كل ما فاتك من كوبا أمريكا 2019 × 9 أرقام.. فيديوجراف

شاهد.. راموس ينشر صوراً جديدة لرحلته فى الغردقة

شاهد.. راموس ينشر صوراً جديدة لرحلته فى الغردقة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

"العدالة والتنمية" يبدأ مخطط إفشال أكرم أوغلو فى أسطنبول.. تعرف على التفاصيل

"العدالة والتنمية" يبدأ مخطط إفشال أكرم أوغلو فى أسطنبول.. تعرف على التفاصيل

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا غداً

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا غداً

بعد "قول آلووو".. تامر حسنى "ملحنا" فى فيلم أحمد حلمى الجديد "خيال مآتة"

بعد "قول آلووو".. تامر حسنى "ملحنا" فى فيلم أحمد حلمى الجديد "خيال مآتة"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة