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مريض روماتويد ودايما تعبان ..7 نصائح للتعامل معه وتخفيف الألم

الجمعة، 05 يوليه 2019 07:00 م
مريض روماتويد ودايما تعبان ..7 نصائح للتعامل معه وتخفيف الألم روماتويد-صورة أرشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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التهاب المفاصل الروماتويدى من المشاكل المزعجة التى يتعرض لها البعض وهو عبارة عن التهاب مزمن يؤثر على المفاصل وأجهزة الجسم الاخرى ومنها القلب والعينين والرئتين، كما يسبب ألم شديد فى الجسم وعدم القدرة على بذل أى مجهود.

وحسب ما ذكر موقع mayoclinic فأن هناك بعض النصائح للتعايش مع مرض الروماتويد والحد من تأثيره ومضاعفاته وهى:

روماتويد
روماتويد

 

1:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية الخفيفة والتى تساعد على تقوية العضلات حول المفاصل، كما تساعد فى التغلب على الإرهاق والتعب الذى يسببه المرض.

2: الاسترخاء وعدم بذل مجهود كبير يؤثر على العضلات والمفاصل وارتخاء العضلات، كما يساعد على تخفيف الألم.

3:ابتعد عن الجلوس فى وضع القرفصاء فقد يؤثر ذلك على المفاصل ويزيد الألم والالتهاب.

4:يجب المتابعة الدورية مع الطبيب وتناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة، حتى لا تتعرض لأى مضاعفات.

ألم
ألم

 

5:عدم الوقوف لفترات طويلة فذلك قد يزيد من التهاب المفاصل والألم الشديد.

6:فى حالة الالتهاب الشديد والألم من الممكن عمل كمادات مياه دافئة لتخفيف الألم.

7: تجب زيادة الوزن والابتعاد عن  السمنة المفرطة حتى لا يؤثر ذلك على المفاصل.

 

 


روماتويد

التهاب المفاصل

التهاب

التهاب الروماتويد

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