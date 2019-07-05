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مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يوضح حكم الوضوء بالعدسات لاصقة

الجمعة، 05 يوليه 2019 01:00 ص
مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يوضح حكم الوضوء بالعدسات لاصقة عدسات لاصقة أرشيفية
كتب لؤى على

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هل يصح وضوء من يضع عدسات لاصقة؟ .. سؤال ورد لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، وجاء رد المركز كالآتى: إن غَسل داخل العينين غير مشروع في الوضوء؛ لأنه لا يُعد من الوجه.
 
وتابع مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية: "جاء في المُغني لابن قدامة في غَسل داخل العينين: "... وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَسْنُونٍ فِي وُضُوءٍ وَلَا غُسْلٍ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَفْعَلْهُ، وَلَا أَمَرَ بِهِ، وَفِيهِ ضَرَرٌ..."وعليه: فالوضوء مع وجود العدسات اللاصقة صحيح.
 

عدسات لاصقة

الازهر الشريف

مشيخة الازهر

لجنة الفتوى

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