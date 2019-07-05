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محلل سعودى: إيران دخلت فى صدام مع الاتحاد الأوروبى بعد أن كانت تعول عليه

الجمعة، 05 يوليه 2019 11:02 م
محلل سعودى: إيران دخلت فى صدام مع الاتحاد الأوروبى بعد أن كانت تعول عليه
كتب أحمد عرفة

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أكد خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى، أن إيران دخلت أيضا فى صدام مع الاتحاد الأوروبي، بعد أن كان يعول عليه فى تخفيف العقوبات الأمريكية على طهران.

وقال المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إنه بعد أن كان النظام الإيراني يعول على الإتحاد الأوروبي لتخفيف الضغط الأمريكي ، اليوم يدخل النظام الإيراني في صدام مع الاتحاد الأوروبي ، عبر تهديدات الحرس الثوري باحتجاز ناقلات نفط بريطانية ردا على احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق.

وأوضح خالد الزعتر، أن تهديدات الحرس الثوري باحتجاز ناقلات نفط بريطانية ، لايتعلق فقط بإحتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق ، بل يعكس حالة الفشل لدى ايران التي ترى أنها لم تحقق اي مكسب بعد في علاقتها مع الدول الأوروبية لتخفيف الضغط الأمريكي ، وتحاول عبر لغة التهديدات أن تحقق مالم تحققه عبر الدبلوماسية.

وتابع المحلل السياسى السعودى، أن تهديدات الحرس الثوري باحتجاز ناقلات نفط بريطانية ، لايتعلق فقط باحتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق ، بل يعكس حالة الفشل لدى ايران التي ترى أنها لم تحقق أي مكسب بعد في علاقتها مع الدول الأوروبية لتخفيف الضغط الأمريكي ، وتحاول عبر لغة التهديدات ان تحقق مالم تحققه عبر الدبلوماسية.

وأوضح خالد الزعتر، أن النظام الإيراني يغرق في أزمات اقتصادية متصاعدة ، وغليان شعبي لن يطول إنفجاره في وجه النظام ، وبالتالي يحاول نظام الملالي عبر لغة التهديدات ، بداية من الانسحاب من " الاتفاق النووي " وصولاً إلى التهديد باحتجاز " ناقلات نفط بريطانية" ان يبحث عن مخرج وطوق نجاة .


ايران

خالد الزعتر

امريكا

اوروبا

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