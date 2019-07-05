محافظ كفر الشيخ يتواصل مع رئيس الوزراء بالفيديو كونفرنس لمتابعة تعريفة الركوب

كفر الشيخ – محمد سليمان

تواصل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة عبر الفيديو كونفرنس، للاطمئنان على حركة نقل الركاب بالمواقف، وتطبيق التعريفة والجديدة، توافر المواد البترولية بمحطات الوقود، لافتاً أنها الشريحة الأخيرة فى تحريك أسعار المنتجات البترولية، ضمن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى وضبط الموازنة العامة وإعادة هيكلة الدعم، لافتاً انه يتم تدوير الدعم لضمان وصوله للمستحقين.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن محطات الوقود تعمل بشكل طبيعى وتوفر جميع المنتجات البترولية المتنوعة بكافة منافذ التسويق على مستوى المحافظة وفق الأسعار المعمول بها في السوق حالياً، وانه تم تكثيف الحملات التموينية والمرورية على محطات بيع الوقود ومواقف السيارات بالتنسيق مع إدارة مرور كفر الشيخ بمتابعة جميع مواقف السيارات وشن حملات مستمرة لإحكام السيطرة على من يخالف واتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكداً على استمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم للحد من تلك الممارسات الغير قانونية.

أكد محافظ كفر الشيخ، ان غرفة العمليات المركزية بالديوان العام منعقدة منذ الصباح الباكر، بحضور قيادات المحافظة لمتابعة انضباط حركة السير داخل مواقف سيارات السرفيس و اجرة مواقف المراكز والمدن بعد تحريك أسعار المواد البترولية.