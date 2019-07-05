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محافظ كفر الشيخ: حملات للرقابة والمرور على المواقف ومحطات بيع الوقود

الجمعة، 05 يوليه 2019 08:44 م
محافظ كفر الشيخ: حملات للرقابة والمرور على المواقف ومحطات بيع الوقود الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنه كلف المكتب الفنى بالمتابعة الميدانية بالمرور على المواقف ومحطات بيع الوقود للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة لنقل الركاب، وذلك بعد تطبيق الشريحة الأخيرة لتحريك أسعار المواد البترولية، تنفيذاً لما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية وما أقره مجلس الوزراء بالموافقة على تحريك أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة الموافق 5 من شهر يوليو الحالى.

 

وأكد محافظ كفر الشيخ أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة منعقدة منذ الصباح الباكر، بحضور قيادات المحافظة لمتابعة انضباط حركة السير داخل مواقف سيارات السرفيس وأجرة مواقف المراكز والقرى بعد زيادة أسعار المواد البترولية، فضلاً عن مدى انضباط محطات الوقود والتزامها بتطبيق الأسعار الجديدة، ومدى التزام سائقى الأجرة داخل المواقف بالتعريفة الجديدة للمواصلات.

 

وشدد محافظ كفر الشيخ على المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى محطة وقود تقوم بكتابة أسعار مخالفة للأسعار المعلن عنها للبنزين والسولار فوراً، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدها وتحويل مسئوليها للنيابة العامة وذلك عبر الخط الساخن رقم 114 من التليفون الأرضى، والرقم 0473241130، والرقم 0473220792.


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