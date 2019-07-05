محافظ كفرالشيخ : مباحث التموين ضبطت 78 ألف لتر بنزين وسولار بالسوق السوداء

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلن الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، عن شن مباحث التموين حملات مكثفة على محطات بيع الوقود بمدن ومراكز المحافظة قبيل تحريك أسعار المواد البترولية أسفرت عن ضبط 32 ألف لتر بنزين 80 أوكتين، 45 ألف لتر سولار بإجمالي كمية 78 ألف و 270 لتر بنزين وسولار تجميع وإمتناع عن بيع بمحطات الوقود.

تمكنت مباحث التموين مو من ضبط "ر.ب.ا.ع" صاحب محطة تمويل بناخية ابو زيادة التابعة لمركز كفر الشيخ، لحجبه عن التداول 1000 لتر سولار وتجميع 13 ألف لتر سولار لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ علي المضبوطات وعمل محضر رقم 273 جنح أمن دولة طوارئ بمركز كفرالشيخ لسنة 2019، وضبط "ع.ا.م.ع.ا.ع" صاحب محطة تمويل سيارات بناحية قرية ابو ناعم التابعة لمركز قلين لتجميعه 10 ألف سولار و 9 ألف و500 لتر بنزين مدعم لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم التحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر رقم 206 جنح أمن دولة طوارئ مركز قلين لسنة 2019.

و تم ضبط" ح.ع.ا " صاحب طلمبة بنزين مدعم (محطة رصيف) مدعم بدون ترخيص بقرية الو دنيا التابعة لمركز مطوبس لتجميعه عدد 9 ألف و200 لتر بنزين 80مدعم لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر رقم 385 جنح أمن دولة طوارئ بمركز مطوبس لسنة 2019م، وضبط "ا.م.ع.خ" صاحب طلمبة بنزين 80 مدعم (محطة رصيف) مدعم بدون ترخيص بقرية دميش التابعة لمركز مطوبس لتجمعيه عدد 6 ألف و350 لتر بنزين 80مدعم لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر رقم 386 جنح أمن دولة طوارئ مركز مطوبس لسنة 2019م.

كما تمكنت مباحث التموين من ضبط ״ع.أ.م.ا" صاحب طلبمة سولار مدعم (محطة رصيف) مدعم بدون ترخيص بقرية كفر العرب التابعة لمركز دسوق لتجميعه عدد 6 ألف و600 لتر سولار مدعم لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر رقم 305 جنح أمن دولة طوارئ بمركز دسوق لسنة 2019م، وضبط "ن.ا.ه.س.ا" صاحب طلمبة بنزين 80 مدعم ( محطة رصيف ) مدعم بدون ترخيص بشارع سعد زغلول ببندر سيدي سالم لتجمعيه 3 ألف لتر بنزين 80 مدعم لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر رقم 436 جنح أمن دولة طوارئ مركز سيدي سالم لسنة 2019م.

وتمكنت مباحث التموين من ضبط " ع.ا.ع.ا " صاحبة طلمبة بنزين 80بنزين مدعم (محطة رصيف ) مدعم بدون ترخيص بشارع المركز ببندر سيدي سالم لتجميعه ألفين لتر بنزين 80 مدعم لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر رقم 426 جنح أمن دولة طوارئ بمركز سيدي سالم لسنة 2019م، وتم ضبط "م.ع.ا.ع.ا" صاحب طلمبة سولار مدعم (محطة رصيف ) مدعم بدون ترخيص بقرية العجوزين التابعة لمركز دسوق لتجميعة ألف و500 لتر سولار مدعم لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر رقم 325جنح أمن دولة بمركز دسوق لسنة 2019م، وضبط "ا.ر.ع.ا" صاحب طلمبة سولار مدعم (محطة رصيف ) مدعم بودن ترخيص بشارع المركز ببندر سيدي سالم لتجميعه ألف و40 لتر سولار مدعم لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر رقم 22271 جنح موكز سيدي سالم لسنة 2019م.

و تمكنت من ضبط "م.ع.ا.ع.ا.ح" صاحب طلمبة سولار مدعم (محطة رصيف ) مدعم بدوت ترخيص بقرية العجوزين التابعة لمركز دسوق لتجمعيه ألف و500 لتر سولار مدعم لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر رقم 325 جنح أمن دولة طوارئ مركز دسوق لسنة 2019م، وضبط "خ.م.ا.ا" صاحبة طلمبة بنزين 80 مدعم (محطة رصيف ) مدعم بدون ترخيص بالحامول السعيد التابعة لمركز الحامول لتجميعها ألف و60 لتر بنزين 80 مدعم لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر رقم 10305 جنح مركز الحامول لسنة 2019م، وضبط"ي.م.إ" صاحب طلمبة سولار مدعم (محطة رصيف ) مدعم بدون ترخيص بقرية الكرادوة التابعة لمركز دسوق لتجميعه 900 لتر سولار مدعم لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر رقم 326 جنح أمن دولة طوارئ مركز دسوق لسنة 2019م.

كما تمكنت من ضبط"س.ع.ع.ا" صاحب طلمبة سولار مدعم (محطة رصيف ) مدعم بدون ترخيص بقرية منشأة عباس التابعة لمركز سيدي سالم لتجميعه ألف و 120 لتر سولار مدعم لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر رقم 445 جنح أمن دولة طوارئ مركز سيدي سالم لسنة 2019م، وضبط "م.ا.ع.ا.ا" صاحب محطة مواد بترولية بقرية محلة دياي التابعة لمركز دسوق لتجميعه وامتناعه عن بيع ألف و500 لتر بنزين 80 مدعم لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر رقم 364 جنح أمن دولة طوارئ مركز دسوق لسنة 2019م، وضبط "ر.م.ر" صاحب تمويل سيارات بقرية العجوزين التابعة لمركز دسوق لامتناعه عن بيع المواد البترولية وحجبها عند التداول بالمحطة خاصته لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر رقم 314 جنح أمن دولة طوارئ مركز دسوق لسنة 2019م.

وتمكنت الحملة من ضبط "ع.ا.ع.ا" صاحب تمويل سيارات بقرية العجوزين التابعة لمركز دسوق لامتناعه دسوق لامتناعه عن بيع المواد البترولية وحجبها عن التداول بالمحطة خاصته لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر رقم 315 جنح أمن دولة طوارئ بمركز دسوق لسنة 2019م، وضبط "أ.ر.ب" صاحب تمويل سيارات بقرية محلة دياي التابعة لمركز دسوق لامتناعه عن بيع المواد البترولية وحجبها عن التداول بالمحطة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير محضر رقم 365 جنح أمن دولة طوارئ مركز دسوق لسنة 2019م، وتم تحرير محاضر لتلك المحطات وتشديد الرقابة والمتابعة.