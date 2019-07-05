محافظ قنا يعتمد التسعيرة الجديدة لأسطوانات البوتاجاز من المستودعات للمنازل

قنا - وائل محمد

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، التسعيرة الجديدة لأسطوانات البوتاجاز المنزلى والتجارى، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بشأن أسعار المحروقات والمواد البترولية.

وأوضح المحافظ أنه تم تعديل سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية سعة 12.5 كيلوجرام لتصبح 65 جنيها داخل المستودع وبمبلغ 70 جنيها حال توصيلها للمنازل، بينما سعر أسطوانة البوتاجاز التجارى سعة 25 كيلوجراما أصبحت 130 جنيها داخل المستودع وبمبلغ 140 جنيها حال توصيلها للمحال.

وكلف محافظ قنا رؤساء الوحدات المحلية ومديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين، بتكثيف الحملات على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، والوقوف على مدى الالتزام بالأسعار الجديدة، مؤكدا تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة متصلة بشكل دائم بغرفة العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية المعنية لاستقبال شكاوى المواطنين فى هذا الشأن وحلها فى أسرع وقت ممكن.