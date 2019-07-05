محافظ دمياط تعلن انضمام المدينة لعضوية الشبكه الدولية لمدن التعلم التابعة لليونسكو

دمياط معتز الشربينى

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،انضمام مدينة دمياط كعضو فى الشبكه الدولية لمدن التعلم التابعة لليونسكو.

وتابعت المحافظ فى بيان أن ذلك جاء خلال الخطاب المرسل من السيد ديفيد أتشارينا مدير معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة (UIL) الذى أكد فيه ترحيب المعهد بحصول مدينة دمياط على عضوية شبكة اليونسكو العالمية للمدن التعليمية GNL.

وتقدمت محافظ دمياط بالشكر إلى منظمة اليونسكو والمسئولين بمعهد التعلم مدى الحياة وأيضاً لأعضاء اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو التابعة لوزارة التعليم العالي على جهودهم وتعاونهم الايجابى والذى ساهم في حصول دمياط على عضوية الشبكة،مضيفة أن المحافظة قامت بتقديم تقرير شامل يتضمن كافة الإمكانيات التى أهلت دمياط للحصول على شهادة العضوية فى شبكة اليونسكو حتى تكون قبلة للتعلم والمعرفة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه سيتم التنسيق مع كافة المؤسسات التعليمية بالمحافظة لوضع خطة تطوير العملية التعليمية ونشر فكرة التعلم من خلال التنمية المستدامة ومتابعة وتقييم أداء عمليات التعلم والتعليم بالمحافظة لعمل منظومة تضاهى الاسلوب العالمى الذى يساهم فى إكساب الطلاب مهارات التعلم والبحث العلمى والتنمية على أن يتم تعميمه بكافة المنشآت التعليمية.

وذكرت محافظ دمياط أن عضوية المحافظة باليونسكو ستساهم وبشكل كبير فى تحقيق عدد من الأهداف للتنمية الشاملة فى كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات وتوفير الدعم الفني والمالى لتطوير القدرات والمهن و مهارات التعلم.