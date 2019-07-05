محافظ جنوب سيناء يعتمد تعريفة الركوب الجديدة.. وتخفيض 50% لطلبة المدارس

جنوب سيناء – فايزة مرسال

اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعه تعريفة الركوب للسيارات التاكسي والأجرة داخل المدن وبينها وخارج المحافظة، بحضور اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة، والعميد مصطفي عابدين، مدير إدارة مرور جنوب سيناء.

وشدد على الالتزام بالتعريفة المقررة، مؤكدا على الضرب بيد من حديد لمن يحاول استغلال الراكب، مضيفًا أن تلك التعريفة تم تقديرها بنسبة الزيادة في المحروقات بما لا تضر بالراكب أو مالك التاكسي أو الأجرة، محذرًا من أى محاولة للزيادة عن الأجرة المقررة، والتي تم توزيعها بجميع المواقف وجميع مجالس المدن، وناشد المواطنين بالاتصال بالأرقام المعلنة باللوحات بالمواقف في حالة حدوث أى شكوى بخصوص التعريفة المقررة.

كما قرر المحافظ تخفيض الأجرة لطلبة المدارس بنسبة 50% داخل جميع مدن المحافظة "سيارات السرفيس"، وقيام إدارة مرور جنوب سيناء والعاملين بلجنة الإشراف على المواقف، وخاصة ممن يحملون الضبطية القضائية بالتأكد من تشغيل جميع السائقين لعدادات سيارات التاكسي الأجرة مع ضبط السيارات المخالفة لعدم تشغيل العدادات، وكذلك التأكد من وضع التعريفة الجديدة باستيكر علي السيارات وداخل الموقف، بالإضافة لقيام لجنة الإشراف على المواقف بالتنسيق مع المدن بطباعة الاستيكر وعمل وعمل لوحات مضيئة بالمواقف بالتعريفة الجديدة.

ووجه المحافظ ادارة المرور بسحب الترخيص لاي سيارة تاكسي او اجرة تتجاوز التعريفة المقررة

ارقام الطوارئ للاتصال في حالة الشكاوي من السائقين

إدارة المرور 0693770227

إدارة العمليات ومركز الأزمات بالمحافظة 0693771618

0693771317

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