محافظ جنوب سيناء: بوابات شرم الشيخ تحمل رمز السلام كرسالة للعالم

جنوب سيناء - فايزة مرسال

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن جميع البوابات الأمنية والسياج الأمنى بشرم الشيخ تحمل رمز السلام العالمى كرسالة سلام للعالم أجمع ورسالة لمنع الحروب والاضطهاد ضد الإنسانية.

وأشاد المحافظ بأن ما يتم على أرض شرم الشيخ من طفرة أمنية حضارية تثبت العراقة وتبرز الجمال والفخامة، بالإضافة لطرز الإضاءة وتعتبر إضافة سياحية أخرى بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة للغرف الحديثة الحضارية لرجال الشرطة ودورات المياه الحديثة لرواد المدينة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ صباح اليوم الجمعة يرافقه اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، للبوابات الأمنية بمدخل شرم الشيخ/ دهب وبوابة السفارى، وأثنى فودة على المهندسين والفنين والعمال والمصممين لتلك البوابات التى تعد صرحا سياحيا على أرض شرم الشيخ.