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محافظ بنى سويف : إجراءات مشددة بمحطات الوقود والمواقف لحين إقرار التعريفة الجديدة

الجمعة، 05 يوليه 2019 03:37 م
محافظ بنى سويف : إجراءات مشددة بمحطات الوقود والمواقف لحين إقرار التعريفة الجديدة موقف ميكروباص
بنى سويف أيمن لطفى

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تابع المستشارهانى عبد الجابر محافظ بنى سويف حالة محطات الوقود على مستوى مدن وميادين المحافظة من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية الدائمة واللجان الميدانية التى شكلها لهذا الغرض، وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية، ولحين إقرار تعريفة الركوب الجديدة.

واستعرض المحافظ مع إدارة الأزمات واللجان المشكلة ورؤساء الوحدات المحلية وإدارة المواقف والأجهزة المعنية من المرور ومباحث المرور والتموين ومباحث التموين والمواقف ،الاجراءات المنفذة لضمان انضباط الخدمة بفحص الكميات الموجودة بمحطات الوقود وجردها قبل بدء تطبيق الزيادات الجديدة بعد إقرارها من التاسعة صباح اليوم، ومع كافة صور التلاعب واحتكار السلع التموينية، ومتابعة استقرار الوضع بمواقف السيارات الأجرة بكافة أنواعها بالمدن والقرى.

وشدد عبدالجابر على استمرار الحملات المكثفة على محطات تموين الوقود على مستوى المحافظة لوقف أى تجاوزات أو محاولات لتخزين البنزين، مؤكدا على أنه عقب إقرار تعريفة الركوب سيجرى وضعها بأماكن ظاهرة على المواقف ولصقها على زجاج السيارات ليعرفها المواطن، وسيكون هناك متابعة أولا بأول للمواقف، فضلا عن الإعلان عن خطوط ساخنة لتلقى شكاوى المواطنين.

يذكر أن وزارة البترول حركت أسعار الوقود، اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أعلنته الحكومة قبل 3 سنواتحيث تأتى هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومى على الخدمات الأساسية للمواطنين، اذ تعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.

 

 

محطات الوقود والمواقف (2)
محطات الوقود والمواقف

 

محطات الوقود والمواقف (4)
محطات الوقود والمواقف 

 

محطات الوقود والمواقف (5)
محطات الوقود والمواقف 
محطات الوقود والمواقف (7)
محطات الوقود والمواقف 

 

محطات الوقود والمواقف (8)
محطات الوقود والمواقف (8)

 

محطات الوقود والمواقف (9)
محطات الوقود والمواقف (9)

 

محطات الوقود والمواقف (10)
محطات الوقود والمواقف (10)

 


اسعار البنزين

تحريك اسعار الوقود

محطات الوقود ببنى سويف

الاصلاح الاقتصادى

وزاره البترول

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