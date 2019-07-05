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محافظ الوادى الجديد يعقد ندوة عن ترشيد المياه بحضور مزارعي ومستثمري الفرافرة

الجمعة، 05 يوليه 2019 11:05 م
محافظ الوادى الجديد يعقد ندوة عن ترشيد المياه بحضور مزارعي ومستثمري الفرافرة ندوة حول ترشيد المياه بالفرافرة
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، ندوة حول قضية المياه، وأهمية ترشيدها محليا وقوميا، وذلك بحضور  حنان مجدي نائب المحافظ ورئيس المركز ومسئولي الري بالمحافظة، وعدد من المستثمرين وممثلين عن روابط الآبار والمزارعين من الأهالي.

وتناولت الندوة التعريف بأهمية ترشيد المياه، وحث المواطنين على التحول لأساليب الري الحديث، وتحديد مهلة ثلاثة أشهر للالتزام بالمساحة المحددة لزراعة البرسيم الحجازي، وفرض غرامات علي المخالفين أسوة بمخالفات زراعة الأرز.

كما جرى مناقشة البدء الفوري في تنفيذ الصنبور الموفر للمياه بالمصالح الحكومية والمنازل بعد حصر الوحدات المحلية للأعداد المطلوبة علي أن يتم تركيبه مجانا للمواطنين.

جرى الاتفاق أيضا على دراسة متوسط استهلاك الفدان من المياه وتحديد الأصناف التى يتم زراعتها حسب طبيعة كل أرض. ووجه الزملوط بتعميم توصيات الندوة وتنفيذها بالجامعات ومراكز الشباب والمدارس لتعميم الاستفادة منها.

 

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الوادي الجديد

الفرافرة

ترشيد المياه بالفرافرة

محافظ الوادي الجديد

محمد الزملوط

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