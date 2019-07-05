محافظ المنيا يتابع من غرفة العمليات الرئيسية انضباط حركة السير داخل مواقف السيارات

كتب فريق المحافظات

أعلن اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اليوم الجمعة، انعقاد غرفة العمليات الرئيسية، لمتابعة انضباط حركة السير داخل مواقف سيارات الأجرة بعد زيادة أسعار الوقود.

وعقد المحافظ، اجتماعًا بحضور اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة والعقيد عادل جلال، مدير إدارة المرور، ومدير إدارة المواقف، والنقل الجماعى ومسئولى إدارة غرفة الأزمات، حيث تتابع الغرفة مدى انضباط محطات الوقود والتزامها بتطبيق الأسعار الجديدة، ومدى التزام سائقى الأجرة داخل المواقف بالتعريفة الحالية لحين تحديد الزيادة الجديدة فى تعريفة المواصلات.

وكانت الحكومة قد قررت بدءًا من التاسعة صباح اليوم، زيادة أسعار الوقود، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 8 جنيه بدلا من 6.75 جنيه، ، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى6.75 بدلا من 5.5 جنيه للتر وسعر لتر السولار ليبلغ6.75 بدلا من 5.5 جنيه وارتفع سعر متر الغاز المكعب للسيارات من 2.75 جنيه الى 3.5 جنيه.

كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 9 جنيه بدلا من 7.75 جنيه للتر وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 65 جنيه بدلا من 50 جنيهًا والتجارى إلى 130 جنيه.

وسيعتمد المحافظ بعد قليل التعريفة الجديدة لجميع وسائل النقل والمواصلات بعد ارتفاع أسعار الوقود.