سوبر كورة
Ads
الجمعة، 05 يوليه 2019 01:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنيا يتابع من غرفة العمليات الرئيسية انضباط حركة السير داخل مواقف السيارات

الجمعة، 05 يوليه 2019 11:55 ص
محافظ المنيا يتابع من غرفة العمليات الرئيسية انضباط حركة السير داخل مواقف السيارات جانب من الاجتماع
كتب فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اليوم الجمعة، انعقاد غرفة العمليات الرئيسية، لمتابعة انضباط حركة السير داخل مواقف سيارات الأجرة بعد زيادة أسعار الوقود.

وعقد المحافظ، اجتماعًا بحضور اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة والعقيد عادل جلال، مدير إدارة المرور، ومدير إدارة المواقف، والنقل الجماعى ومسئولى إدارة غرفة الأزمات، حيث تتابع الغرفة مدى انضباط محطات الوقود والتزامها بتطبيق الأسعار الجديدة، ومدى التزام سائقى الأجرة داخل المواقف بالتعريفة الحالية لحين تحديد الزيادة الجديدة فى تعريفة المواصلات.

وكانت الحكومة قد قررت بدءًا من التاسعة صباح اليوم، زيادة أسعار الوقود، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 8 جنيه بدلا من 6.75 جنيه، ، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى6.75 بدلا من  5.5 جنيه للتر وسعر لتر السولار ليبلغ6.75 بدلا من  5.5 جنيه وارتفع سعر متر الغاز المكعب للسيارات من 2.75 جنيه الى 3.5 جنيه.

كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 9 جنيه بدلا من 7.75 جنيه للتر وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 65 جنيه بدلا من  50 جنيهًا والتجارى إلى 130 جنيه.

وسيعتمد المحافظ بعد قليل التعريفة الجديدة لجميع وسائل النقل والمواصلات بعد ارتفاع أسعار الوقود.

 

 

 

 

 


اسعار الوقود

المنيا

مواصلات المنيا

محطات وقود المنيا

الحالة المرورية

اسعار البنزين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وضع لافتات بأسعار الوقود الجديدة بالمحطات والمواقف الرئيسية والفرعية بالمنوفية

الجمعة، 05 يوليه 2019 11:20 ص

المالية تنفى إصدار أى بيانات تتعلق بأسعار الوقود

الأحد، 09 يونيو 2019 09:48 م

3 دول خليجية ترفع أسعار الوقود.. ما هى لائحة الأسعار الجديدة؟

الأحد، 07 أبريل 2019 10:36 ص

حدث أيام الملكية.. أول نادى للسيارات بمصر يصدر 80 رخصة دولية يوميا تصلح لـ150 دولة.. وعمل على تنظيم المرور ورصف الطرق وتحديد أسعار الوقود وإرشاد السياح حتى الخمسينيات.. والملك فؤاد منحه لقب الملكى.. صور

الأحد، 10 مارس 2019 10:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

فيديو معلوماتى.. إزاى تحافظى على صحة طفلك وتحميه من الأمراض؟

فيديو معلوماتى.. إزاى تحافظى على صحة طفلك وتحميه من الأمراض؟

شاهد.. أجمل أهداف "روبن" بعد إعلان اعتزاله كرة القدم

شاهد.. أجمل أهداف "روبن" بعد إعلان اعتزاله كرة القدم

البترول تعلن زيادة أسعار المنتجات البترولية وبنزين 80 يسجل 6.75 جنيه

البترول تعلن زيادة أسعار المنتجات البترولية وبنزين 80 يسجل 6.75 جنيه

سوبر كورة.. كل ما فاتك من كوبا أمريكا 2019 × 9 أرقام.. فيديوجراف

سوبر كورة.. كل ما فاتك من كوبا أمريكا 2019 × 9 أرقام.. فيديوجراف

شاهد.. راموس ينشر صوراً جديدة لرحلته فى الغردقة

شاهد.. راموس ينشر صوراً جديدة لرحلته فى الغردقة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

"العدالة والتنمية" يبدأ مخطط إفشال أكرم أوغلو فى أسطنبول.. تعرف على التفاصيل

"العدالة والتنمية" يبدأ مخطط إفشال أكرم أوغلو فى أسطنبول.. تعرف على التفاصيل

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا غداً

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا غداً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة