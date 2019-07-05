محافظ المنيا: استقرار الحالة العامة بمحطات الوقود.. وخط ساخن لاستقبال الشكاوى

المنيا : فريق المحافظات

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا إن الحالة العامة بجميع محطات الوقود على مستوى مدن ومراكز المحافظة مستقرة ، حيث تابع عبر غرفة العمليات الرئيسية والفرعية انتظام سير العمل بالمحطات، وذلك بعد اعتماد تعريفة الركوب الجديدة لجميع وسائل المواصلات عقب تحريك أسعار المواد البترولية.

من جانبها أعلنت إدارة المرور عن استقبال أيه شكاوى للمواطنين تتعلق بالالتزام بالتعريفة الجديدة على الرقم التالي ، الخط الساخن : 19735

وكلف المحافظ إدارة المواقف بالتنسيق مع مطبعة المحافظة بطباعة استيكر لوضعه على سيارات السرفيس داخل المدينة /بين العاصمة والمراكز /بين المراكز والقاهرة واسيوط وبني سويف /سيارات التاكسي على ان يحتوي الاستيكر على التعريفة المقررة بعد الزيادة ،خط السير وعدد الركاب.

وشدد المحافظ على الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطن من قبل السائقين، كما وجه بتكثيف الرقابة والمتابعة من قبل إدارة ومباحث المرور وإدارة المواقف والأجهزة المعنية.