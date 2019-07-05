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محافظ القليوبية يتلقى مكالمة من رئيس الوزراء لمتابعة أسعار الوقود

الجمعة، 05 يوليه 2019 05:30 م
محافظ القليوبية يتلقى مكالمة من رئيس الوزراء لمتابعة أسعار الوقود الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
القليوبية إبراهيم سالم

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تلقى الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، اتصالا عبر الفيديو كونفرانس من الدكتور  مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،  لمتابعة أسعار الوقود واسعار التعريفة الجديدة مؤكدا على انها في حدود 15٪ لتتلائم مع أسعار الوقود. 
 
 
وقد اكد المحافظ، على أنه تم التنسيق مع مدير امن القليوبية ومديرى إدارة المرور ومباحث المرور والمواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى وعقوبات المخالفين ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة.
 
وأوضح المحافظ أن عدد الخطوط الداخلية 219 وعدد الخطوط الخارجية 62 خط تخدم أبناء المحافظة، مضيفا أنه على المواطنين الإبلاغ عن أي محطة وقود تقوم بكتابة اسعار جديدة للبنزين والسولار فورا لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضدها وتحويل مسئوليها للنيابة العامة وذلك عبر الخط الساخن 114 و16528 او عبر تليفونات شكاوى المحافظة 01220055008-0115354422-01002782373.
 
جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام، واللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد، واللواء نبيل عدلى مدير مرور القليوبية، ومحمد الهادى مدير مواقف السيارات، وأحمد عبد الهادى مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
 

اخبار القليوبية

اسعار الوقود

محطات تموين الوقود

مستودعات الغاز

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