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وخط ساخن للشكاوى..

محافظ القليوبية: حملات تموينية مكثفة على محطات بيع الوقود ومواقف السيارات

الجمعة، 05 يوليه 2019 10:48 ص
محافظ القليوبية: حملات تموينية مكثفة على محطات بيع الوقود ومواقف السيارات الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أن محطات البنزين تعمل بشكل طبيعى، وأن جميع المنتجات البترولية المتنوعة متوفرة بكافة منافذ التسويق وفق الأسعار المعمول بها فى السوق حالياً، وذلك فى إطار ما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية، عن تحريك أسعار الوقود اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، وفى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اعلنته الحكومة. 

وأضاف المحافظ، فى بيان أنه على المواطنين الإبلاغ عن أى محطة وقود تقوم بكتابة أسعار جديدة للبنزين والسولار غير المعلن عنها، فورا لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضدها وتحويل مسئوليها للنيابة العامة وذلك عبر الخط الساخن 114 أو عبر تليفونات شكاوى المحافظة 01220055008-0115354422-01002782373. 

كما أعطى المحافظ تعليماته لمدير إدارة مرور القليوبية بمتابعة جميع مواقف السيارات وشن حملات مستمرة لإحكام السيطرة على من يخالف واتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدا على استمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم للحد من تلك الممارسات الغير قانونية.

 

 

 

 


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